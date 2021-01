Lombardia, al Pirellone si presenta la nuova Giunta dopo il rimpasto

(red.) Ieri, venerdì 8 gennaio, la veloce conferenza stampa del governatore lombardo Attilio Fontana per presentare il rimpasto all’interno della Giunta. E stamattina, sabato 9, alle 11 dal Pirellone ci sarà la presentazione ufficiale della squadra di governo regionale. Lo stesso presidente Fontana ha comunicato i nuovi assessori e vari ruoli, che in particolare hanno visto Giulio Gallera rimanere fuori dopo l’incarico al Welfare che gli ha portato critiche, da ultime, sul fatto di “non richiamare i medici in ferie per fare le vaccinazioni anti-Covid”. Ufficialmente, come ha detto Fontana, “Gallera ha lavorato molto in questo periodo di pandemia ed era stanco”.

Al suo posto arriva l’ex sindaco di Milano ed ex ministro dell’Istruzione Letizia Moratti, che sarà anche vicepresidente. Fabrizio Sala avrà le deleghe all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, il bresciano Fabio Rolfi resta all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Raffaele Cattaneo all’Ambiente e Clima, il bresciano Davide Caparini confermato a Bilancio e Finanza e Massimo Sertori agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni.

Claudia Maria Terzi resta assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Melania Rizzoli alla Formazione e Lavoro, la new entry Alessandra Locatelli gestirà Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità. Stefano Bolognini ai Giovani e Sviluppo della città metropolitana e Comunicazione, Lara Magoni al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Riccardo De Corato alla Sicurezza.

A seguire, Stefano Bruno Galli all’Autonomia e Cultura, Pietro Foroni al Territorio e Protezione civile, Guido Guidesi allo Sviluppo economico, il bresciano Alessandro Mattinzoli alla Casa e Housing sociale.

Infine, sottosegretari sono Antonio Rossi, Fabrizio Turba, Alan Rizzi e Marco Alparone.