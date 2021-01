Beccalossi, “firmare la petizione contro il Franciacorta Concert Hall”

(red.) “Ho firmato con convinzione la petizione che chiede di fermare il progetto del Franciacorta Concert Hall. Le migliaia di firme raccolte in poche ore sono la più chiara dimostrazione che i cittadini non vogliono quest’opera faraonica e la politica dovrebbe prenderne atto”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale, che questa mattina ha sottoscritto la petizione lanciata su change.org dai comitati che contrastano la realizzazione di una sala concerti da 6000 posti a Erbusco.

“Come noto – prosegue Viviana Beccalossi – ho da sempre espresso tutta la mia contrarietà a questo progetto che mette a serio rischio l’equilibrio ambientale e paesaggistico di un’area tutelata. Ben vengano, quindi, tutte le iniziative che puntano a fare sentire la voce di un territorio che non vuole subire l’ennesima cementificazione”.

“La sonora bocciatura di un tentativo simile avvenuta con il referendum del 2016-conclude Viviana Beccalossi – è stata forse da qualcuno dimenticata troppo in fretta. Ma come allora, la gente di Franciacorta si sta giustamente mobilitando per fare sentire la sua voce”.