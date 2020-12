Desenzano in Azione, “più trasparenza sul bilancio comunale”

(red.) Desenzano in Azione vuole trasparenza nei bilanci comunali della città. Dopo la notizia dell’intervento da parte del Comune con 2 milioni di Euro per ristorare commercianti e famiglie, apprendiamo che Desenzano è stata destinataria di 4,9 milioni di euro provenienti dal governo.

“Perché l’Assessore Avanzi, non pubblica sui canali ufficiali del Comune come sono stati spesi i fondi arrivati da Roma? Così facendo la promessa fatta in campagna elettorale, di trasparenza della macchina comunale, potrebbe finalmente trovare compimento”. Le richieste di spiegazioni su come sono spesi i soldi dei cittadini da parte dell’Amministrazione devono sempre trovare risposta pronta e trasparente.