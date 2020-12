Bilancio, Ghiroldi (Lega): “Oltre 15 milioni di euro impegnati per il Bresciano”

(red.) Approvati gli Ordini del Giorno della Lega al Bilancio di Previsione 2021-2023 per l’utilizzo del Fondo Interventi per la ripresa economica inerenti anche la realizzazione di importanti opere nei comuni della Provincia di Brescia. Nel merito è intervenuto il proponente e firmatario, consigliere regionale Francesco Ghiroldi.

“Plaudo all’operato del Consiglio e della Giunta: con gli Ordini del Giorno che ho proposto e sottoscritto, sono previste in provincia di Brescia opere pubbliche per un totale di 15,2 milioni di euro”. Le opere finanziate grazie agli OdG a firma Ghiroldi sono: Piancogno sistemazione piazza a Cogno; Breno sistemazione viabilità; Cedegolo-Saviore dell’Adamello sistemazione sp 6; Artogne sistemazione viabilità; Esine realizzazione Skate Park; Malegno messa in sicurezza ponte sp 92; Edolo sistemazione viabilità;Paisco Loveno sistemazione parcheggio; Niardo sistemazione viabilità; san Pietro sistemazione viabilità; Esine rotatoria sp 8; Bienno parcheggio; Pisogne palazzetto dello sport; Preseglie rotatoria sp 79; Trenzano rotatoria sp 20; Mairano pista ciclopedonale sp 21; Nave rotatoria sp 237; Roncadelle viabilità sp 11; Milzano viabilità sp 64; Borgo San Giacomo allargamento sp11; Marmentino viabilità sp 50; Com. Montana Alto Garda sp9; Anfo Ciclopedonale; Agnosine ponte sp 237; Calcinato rotatoria; Iseo – Marone sistemazione sp510; Mairano ciclabile sp 34; Lonato rotatoria sp 668; Castelcovati dimora per disabili “casa del pol”.