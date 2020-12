Ospedale di Gavardo, ok ai fondi per un laboratorio di emodinamica

(red.) “Il Consiglio Regionale lombardo ha approvato, grazie ai fondi per la ripresa economica della legge di bilancio, la mia proposta di finanziamento necessario all’istituzione di un laboratorio di emodinamica presso il presidio ospedaliero di Gavardo”. Commenta così Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega al Pirellone e autore della proposta.

“Dopo anni e anni la mia battaglia politica per dotare il presidio ospedaliero di Gavardo di un laboratorio di emodinamica è finalmente giunta ad un esito positivo: anche il territorio valsabbino e alto gardesano avrà questo laboratorio interventistico.

Questo territorio risultava infatti essere l’unica area di tutta la Provincia di Brescia non presidiata per quanto attiene al servizio di emodinamica, la cui particolare importanza risiede nella tempestiva gestione di situazioni di emergenza. In questi casi, infatti, il fattore tempo risulta determinante per salvare vite umane. Nei casi di infarto bisogna intervenire il prima possibile. I presidi ospedalieri più vicini al territorio della Val Sabbia e dell’Alto Garda sono quelli di Brescia e di Desenzano, che distano non meno di quarantacinque minuti, in condizioni di traffico ordinario. Con la dotazione dell’emodinamica si andrà ad implementare il già eccellente polo cardiologico di Gavardo.

È stata finalmente superata la concezione che vedeva in questo territorio una popolazione non sufficientemente numerosa per l’apertura del laboratorio. Bisogna tener presente che il territorio gardesano è caratterizzato da una forte presenza turistica, soprattutto nei mesi estivi. Per oltre cinque mesi all’anno la popolazione del territorio può giungere anche a triplicare. Come ho sempre sostenuto, quindi, le valutazioni statistiche sull’incidenza di casi in cui si rivelano necessari interventi di emodinamica non potevano essere un corretto metro di giudizio per questa zona.

Inizialmente il laboratorio sarà attivo nei mesi di maggior afflusso turistico, mentre sarà attivo in via continuativa per l’erogazione di prestazioni interventistiche programmate.

La scelta di investire sul presidio ospedaliero di Gavardo rimarca ancora una volta la politica regionale di presidio territoriale della salute e di incremento dei servizi alla persona. Sono enormemente soddisfatto, ha vinto il diritto alla salute, hanno vinto i cittadini valsabbini e gardesani cui forniremo un migliorato e più completo servizio di assistenza sanitaria d’ora in avanti” – conclude Floriano Massardi.