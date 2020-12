Carzeri (FI), “tanto territorio nei miei ordini del giorno approvati”

(red.) “Da Regione Lombardia un bilancio di previsione che stanzia numerose risorse sul nostro territorio, sostenendo i progetti di molti comuni bresciani ed importanti attività come la navigazione sul lago di Iseo e le strutture termali, colpite da una grande crisi turistica.” Commenta Claudia Carzeri, da poco riconfermata Presidente della V Commissione per territorio, trasporti ed infrastrutture.

“Siamo orgogliosi poiché stiamo impegnando la Giunta e dli Assessori ad investire in strutture e servizi importanti per la nostra comunità. Questa crisi la stiamo affrontando migliorando infrastrutture comunali e puntando ai nostri tesori territoriali. Miglioreremo ad esempio la navigazione pubblica sul lago di Iseo come la segnaletica dei percorsi montani.”

Regione Lombardia approva durante la seduta di ieri, dedicata all’approvazione del bilancio, diversi ordini del giorno proposti dal consigliere Carzeri dedicati alla nostra provincia, che impegnano la giunta a trovare le risorse per esaudire le richieste evidenziate.

“Cinque i principali argomenti sui cui ho lavorato per la presentazione degli ordini del giorno – prosegue Carzeri – ristrutturazione palazzi storici e scuole, sostegno ai piccoli comuni montani, servizi turistici e termali. Interventi importanti per la ripresa economica della nostra provincia, traino per l’intera regione.”

“Progetti, opere infrastrutturali, manutenzioni stradali e la messa in sicurezza della rete viaria bresciana nonché per lo sviluppo in ambito commerciale, industriale e turistico. Un vero è proprio piano di rilancio per il nostro territorio” – aggiunge Carzeri.

Gli ordini del giorno prevedono nel dettaglio ad assicurare lo sviluppo di interventi speciali a favore della montagna attraverso un finanziamento di 10 milioni di euro nel 2023 per lo sviluppo sostenibile montano dei piccoli Comuni, un tema che da Vicepresidente della commissione Montagna ho molto a cuore, nonché lo stanziamento di 2 milioni di euro tra il 2022 e 2023 per gli interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici e della segnaletica.

400.000 euro annui dal 2021 al 2023 per il finanziamento di interventi di ammodernamento e di manutenzione straordinaria per la flotta di navigazione adibite al servizio di navigazione pubblica del lago di Iseo, Endine e Moro, così da rendere i nostri laghi sempre più fruibili.

Ai centri termali ho chiesto che venga erogato in loro favore un importo corrispondente ai 5/12esimi del fatturato lordo complessivo sviluppato nel 2019, al fine di sopperire ai mancati ricavi dovuti alla riduzione dei servizi erogati dalle strutture e della limitazione agli spostamenti degli utenti a causa della pandemia Covid-19., nonché il pagamento di una quota aggiuntiva di 2,50€ per le prestazioni erogate nel 2020 agli utenti lombardi. Questi fondi serviranno per “risarcire” i maggiori costi conseguenti alle norme anti covid.

Inoltre abbiamo richiesto l’avvio di un percorso di sperimentazione nel quale i centri termali vengano inseriti tra i soggetti erogatori della riabilitazione di cui ai LEA. In questo modo, i costi della riabilitazione che ora sono a carico degli utenti, rientreranno nelle prestazioni a carico del SSN così riducendo le liste d’attesa per le medesime prestazioni ospedaliere. Il servizio di riabilitazione in acqua ha, infatti, notevoli vantaggi sui pazienti e questo intervento andrà a rafforzare il servizio che già viene erogato dalle aziende termali lombarde. Una sperimentazione che, mi auguro, venga poi trasformata in prestazione ordinaria.” Continua Carzeri.

“Per quanto riguarda gli interventi proposti per i singoli comuni del bresciano: a Desenzano 100.000 euro nel 2021 per la realizzazione del “Polo delle Emergenze”; al Comune di Edolo 20.000 euro nel 2021 per il completamento dei lavori per il Museo degli Alpini; al Comune di Puegnago del Garda 40.000 euro nel 2021 per la sistemazione della Palestra comunale; al Comune di Acquafredda 50.000 euro nel 2021 per il restauro della facciata del Palazzo Bonzi; al Comune di Borgo San Giacomo 50.000 euro nel 2021 per il restauro della Sala azzurra del Castello di Padernello; al Comune di Alfianello 40.000 euro nel 2022 per l’ammodernamento della biblioteca e dell’archivio storico; al Comune di Marcheno 30.000 euro nel 2021 per la progettazione della riqualifica dell’Auditorium comunale; al Comune di Carpenedolo 50.000 euro nel 2021 per la realizzazione della rotatoria in Piazza Martiri della Libertà; al Comune di Calvagese della Riviera 50.000 euro nel 2021 per il finanziamento del progetto di riqualificazione dell’ illuminazione pubblica.

Per il Comune di Montichiari 30.000 euro nel 2022 per le opere di riqualificazione del Castello Bonoris; al Comune di Lumezzane 20.000 euro nel 2021 per la sistemazione della Cappella del Cimitero Villaggio Gnutti; al Comune di Lodrino 40.000 euro nel 2021 per completare l’impianto fotovoltaico di un edificio scolastico; al Comune di Darfo Boario Terme 30.000 euro nel 2021 per la creazione di un centro didattico di formazione ambientale e di un impianto di pescicoltura/avanotteria; al Comune di Nuvolento 30.000 euro nel 2021 per la realizzazione di una fermata – piazzola in sicurezza per la sosta degli autobus; al Comune di Bassano Bresciano 50.000 euro nel 2021 per la riqualificazione architettonica della Piazza di Via Martinengo; al Comune di Calvisano 40.000 euro nel 2021 per la realizzazione del marciapiede e di parte della pista ciclopedonale; al Comune di Concesio per ampliamento Sede Municipale – Piazza Paolo VI per un importo complessivo di euro 2.620.000,00, di cui euro 1.941.010,00 per l’anno 2021, euro 336.990,00 per l’anno 2022 ed euro 342.000,00 per l’anno 2023.

Con l’approvazione di questi ordini del giorno Regione Lombardia si dimostra ente virtuoso, capace di garantire importanti investimenti per far fronte al meglio alla crisi economica che stiamo affrontando. Nella composizione del bilancio Forza Italia ha dato un grande contributo, con misure di grande valore a sostegno delle categorie più fragili e a favore della nostra provincia” conclude Carzeri “ringrazio tutti i colleghi e gli Assessori di competenza.