Cultura e spettacolo, “doppio intervento regionale a sostegno della categoria”

(red.) Approvati due importanti Ordini del Giorno per i settori della cultura e dello spettacolo oggi in Consiglio Regionale. Le proposte, firmate dai consiglieri del MoVimento 5 Stelle Raffaele Erba e Dino Alberti, hanno trovato il voto positivo dell’aula. “Grazie all’accoglimento di queste richieste, gli operatori, i lavoratori dello spettacolo e tutto il mondo della cultura, avranno la possibilità di ricevere un aiuto concreto dopo aver sofferto gravi perdite durante l’emergenza sanitaria”, sottolineano i due primi firmatari Erba e Alberti.

Il primo Ordine del Giorno impegna Regione Lombardia a studiare uno stanziamento straordinario a fondo perduto per il 2021 volto alle imprese, alle associazioni e alle cooperative culturali lombarde al fine di sostenere non solo i costi di gestione ordinari ma anche gli investimenti in nuove tecnologie digitali e nella riqualificazione degli stabili. Nell’Ordine del Giorno, è contenuto anche l’impegno ad aumentare la possibilità di fruizione dell’offerta cinematografica dal vivo attraverso, per esempio, la copertura di una quota del prezzo del biglietto da parte di Regione Lombardia. Regione predisporrà bandi per accrescere la competitività di librerie, cinema e teatri indipendenti affinché possano avvalersi di strumenti innovativi e moderni come l’e-commerce.

Il secondo Ordine del Giorno è inerente invece alla sicurezza sul lavoro, sempre nell’ambito della cultura. “Regione Lombardia si attiverà presso i Centri di Formazione Professionali Pubblici e Privati convenzionati affinché vengano organizzati corsi gratuiti per i lavoratori lombardi dello spettacolo volti a far acquisire agli operatori le competenze necessarie alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Verranno finanziate visite di controllo per tutti i lavoratori iscritti al Fondo Previdenziale per lo dello spettacolo”, concludono Erba e Alberti.