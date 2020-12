Girelli, “la scuola è la nostra priorità, ma Regione non lo ha capito”

(red.) “La scuola è la nostra priorità, è il futuro di questo Paese. E mai come ora, in piena pandemia, abbiamo bisogno di energie e soldi. Solo che Regione Lombardia non l’ha capito. E ha affossato la richiesta di finanziamento per gli Istituti superiori della Provincia di Brescia. E pensare che era un piano approvato da una larghissima platea che comprende gli Enti Locali e il Provveditorato. Abbiamo assistito a una brutta pagina da parte di Regione Lombardia. Un episodio mai avvenuto in passato ma che evidentemente segue una logica politica, come ben si è visto anche ieri in Aula con il voto contrario sui fondi al Tpl bresciano“. Così il Consigliere regionale del PD Gianni Girelli commenta in Aula la bocciatura da parte della maggioranza dell’ordine del giorno che chiedeva investimenti per le scuole bresciane.

“Affossare la richiesta di finanziamento alle secondarie è emblematico e rappresentativo di come la maggioranza abbia affrontato questa sessione di bilancio. Lega e Forza Italia hanno infatti bocciato interventi frutto di programmazione e analisi di obiettivi, ma hanno approvato, al di fuori di ogni bando, una serie stanziamenti volti a soddisfare i desiderata dei singoli consiglieri di maggioranza – spiega ancora Gianni Girelli – Quello approvato è un bilancio con risorse straordinarie che peseranno sul futuro: perché invece che essere impiegate in modo ottimale scegliendo linee di investimento strategiche si distribuiscono fondi in modo disordinato e paternalistico. I voti della maggioranza infatti sono stati tutti per operazioni inutili che non produrranno benefici, ma mutui trentennali a spese dei cittadini”.