Epis (Lega): “Cofinanziamento Greenway dell’Oglio e fondi alla primaria di Quinzano”

(red.) Un ordine del giorno, approvato oggi in Consiglio regionale della Lombardia durante la seduta di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, vincola la Giunta ad assicurare un cofinanziamento alla realizzazione della passerella ciclopedonale sul ponte che attraversa il fiume Oglio, denominata “Greenway dell’Oglio”, tra i comuni di Urago d’Oglio e Calcio, per un importo previsto di euro 500.000,00 nell’anno 2021. Lo stesso ordine del giorno riguarda anche, la riqualificazione delle coperture degli spazi esterni di collegamento della scuola primaria “A. Manzoni”, nel comune di Quinzano d’Oglio (Bs), attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell’intervento, per un importo previsto di euro 55.000,00 nell’anno 2021.

“Ancora una volta Regione Lombardia si impegna nella realizzazione sui territori della Bresciana di opere e infrastrutture in grado di rendere più competitivi i Comuni e soprattutto per dare risposte immediate in un momento di crisi dettata dalla pandemia”, spiega la consigliere leghista Federica Epis prima firmataria dell’ordine del giorno. “Sono certa che siamo in grado di affrontare e superare questo momento difficile e molto dipende dallo stretto rapporto che si è instaurato proficuamente tra Regione Lombardia e Comuni bresciani”.