Beccalossi, “dai miei emendamenti 2 milioni in più nel Bresciano”

(red.) “Il Consiglio Regionale ha approvato oggi i 7 ordini del giorno da me presentati, che prevedono importanti stanziamenti per le opere pubbliche nel territorio bresciano da realizzarsi a partire dal 2021. Grazie a questi provvedimenti, verranno finanziati progetti a Brescia, Borgo San Giacomo, Salò, Coccaglio, Limone sul Garda, Rezzato e Desenzano, per un totale di 2 milioni di euro”. Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio Regionale.

“Tra i progetti finanziati –ricorda- 130mila euro saranno destinati al Comune di Brescia: al Parco delle Colline per opere di rimboschimento di decine di ettari compromessi dai nubifragi dell’estate 2020, al Parco dei Poeti al Villaggio Badia per permettere il rifacimento di percorsi pedonali, della pavimentazione nella zona giochi per bambini e per la piastra di pallavolo”.

Uno specifico ordine del giorno riguardava opere per restauro e valorizzazione culturale: 20 mila euro al Comune di Borgo San Giacomo (BS), per permettere il restauro della “Sala del Camino” del Castello di Padernello; 100mila euro al Comune di Salò (BS) per i lavori di valorizzazione e rinnovo della sezione del Museo Civico di Salò (Mu.Sa.) dedicata al periodo storico della Repubblica Sociale Italiana”.

“Altri provvedimenti – prosegue Viviana Beccalossi – sono dedicati a lavori pubblici: 100mila euro per interventi all’illuminazione pubblica di Limone sul Garda, che ha in progetto di installare corpi illuminanti con tecnologia LED; 50mila euro serviranno per i lavori di restauro e risanamento della cappella votiva dei morti presso il cimitero comunale di Virle, a Rezzato, mentre 1,5 milioni di euro arriveranno a Coccaglio che ha previsto un intervento di recupero dell’edificio “ex ENEL. Infine con 100mila euro Regione Lombardia contribuirà alle opere di adeguamento del nuovo Polo delle Emergenze”.

“Durante la sessione di bilancio – conclude Viviana Beccalossi – sono stati inoltre approvati due ordini del giorno di portata regionale: il primo da 15 milioni di euro per finanziare misure di incentivazione delle migliori tecnologie disponibili per il contenimento dell’inquinamento luminoso negli impianti pubblici, il secondo da 6 milioni di euro per garantire per gli anni 2022-2023 continuità all’azione degli uffici regionali che assicurano il servizio di pronta reperibilità territoriale in caso di calamità naturali, per mettere in sicurezza il reticolo idrico e affiancare i Comuni per gli adempimenti successivi all’emergenza”.