Bilancio 2021, “dalla maggioranza la solità modalità non trasparente”

(red.) Massimo De Rosa, capogruppo M5S Lombardia: “La maggioranza di questo Governo lombardo non perde il vizio di presentare in Aula emendamenti che necessitano di analisi tecniche approfondite dalle forze di opposizione. La solita vergognosa messa in scena di puntuali blitz che la Giunta presenta all’ultimo minuto. Adesso giustificano le loro azioni perché siamo in emergenza imposta dal Covid. Oggi durante la seduta di Bilancio hanno presentato sulla Pdl 142, due emendamenti: il 20 che riguarda l’attivazione dell’Hydrobond, uno strumento finanziario e il 21 su ulteriori investimenti a Pedemontana”.

“Le commissioni consiliari”, aggiunge De Rosa, “servono per valutare, preliminarmente, certe questioni ma si vede che di certi provvedimenti la Giunta si vergogna tanto da non volerli proprio discutere, per non correre il rischio che perfino i consiglieri di maggioranza possano capire quali schifezze ci vengono propinate. Si mettono ancora una volta le mani nelle tasche dei cittadini senza avere rispetto del lavoro dei consiglieri che non hanno mai modo di fare opportuni approfondimenti sulla materia tecnica. Su Pedemontana, Regione investe altri milioni di euro per una la costruzione di un’opera inutile che serve solo a sottrarre tempo e denaro ai lombardi”, conclude il pentastellato De Rosa