Regione, De Rosa (M5S): la tre giorni sul bilancio sia occasione per ripartire

(red.) “Questa giunta è in ritardo su tutto, la tre giorni di discussione sul bilancio regionale 2021 sia l’occasione per correggere e ripartire”, così Massimo De Rosa, capogruppo del M5S Lombardia, alla vigilia della discussione sul Bilancio di previsione 2021-2023 della Lombardia. “Per ricominciare con il piede giusto”, spiega, “abbiamo depositato decine di emendamenti e ordini del giorno.

L’obiettivo principale per il M5S deve essere ottenere un sostegno e un aiuto alle persone colpite dal Covid: la pandemia ha desertificato l’economia, l’emotività e la socialità. Per il sostegno all’impresa sta lavorando con decisione e capacità il Governo, mentre sul territorio serve maggior attenzione alla persona e un piano di diffusa assistenza psicologica. Vanno aiutati i familiari delle vittime del Covid, infermieri e medici che assistono a grandi sofferenza e le tante vittime del lockdown. La solitudine e la privazione dell’umanità deve essere curata essattamente come il virus”.

“Insieme ai colleghi”, aggiunge De Rosa, “abbiamo affrontato con emendamenti e ordini del giorno gravi problematiche aperte sia a livello locale che regionale. Macrotemi, come il sostengo al trasporto, alle case popolari, alle persone con disabilità, le pari opportunità o interventi a tutela dell’ambiente, e microtemi locali si mescolano nell’offerta di proposte ampia e articolata che sottoponiamo alla Giunta. Mi auguro che ci ascoltino più e meglio di come hanno fatto fin qui. Da soli ci si schianta. Se si vuole che la Lombardia reagisca lo si deve fare insieme”.