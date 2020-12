Femminicidio: un bando regionale a sostegno degli orfani

(red.) Da ieri sono aperte le domande al bando che intende sostenere gli orfani di femminicidio e gli orfani di crimini domestici di età non superiore a ventisei anni, attraverso la concessione di un contributo economico del valore di 5.000 euro.

“Uno stanziamento regionale che ammonta a 262mila euro – commenta Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega in Consiglio Regionale – con il quale intendiamo dare un sostegno a questi giovani. Non posso nemmeno immaginare il dramma che vivono e le difficoltà cui andranno incontro”.

“Da parte di Regione Lombardia – prosegue Massardi – giunge questa splendida iniziativa, segno di sensibilità da parte dell’amministrazione e di vicinanza a questi ragazzi e alla loro difficile condizione.

Potranno accedere alla misura i residenti in Lombardia minori di 26 anni, figli della vittima di un reato domestico verificatosi a partire dal primo di gennaio di quest’anno, già attestato con sentenza al momento della presentazione della domanda”.

“Durante la pandemia sono tristemente aumentati i casi di violenze e femminicidi in ambiente domestico. La Lombardia è sempre stata molto attenta al tema. Questi sono fondi che vorremmo non dover stanziare, sarebbe bello fossero inutili, per assenza di casi. Purtroppo, non è così. Quindi è benvenuta qualsiasi iniziativa che vada ad aiutare questi ragazzi che dovranno crescere senza i genitori. Dobbiamo tutelare il loro diritto ad una esistenza felice e a costruirsi un futuro, aspetto che passa anche dagli aiuti economici” conclude Massardi.