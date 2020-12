Lombardia, 479 milioni di euro per la rete ferroviaria

(red.) “Grazie a Regione Lombardia, che ha stanziato 479 milioni di euro, saranno ammodernati e messi in sicurezza svariati tratti della rete ferroviaria della nostra regione, di cui molti in provincia di Brescia, che è tra le province interessate dall’investimento”. Questo il commento di Floriano Massardi, vice capogruppo della Lega al Pirellone.

“La Lombardia – prosegue Massardi – si dimostra ancora una volta un’eccellenza, anche nel campo della mobilità e delle infrastrutture, investendo importanti risorse in favore del trasporto pubblico su rotaia; contro l’immobilismo generale del Governo e della sua controllata RFI, che stanzia sempre una miseria in favore della nostra Regione, la Lombardia investe per migliorare i nostri treni e aumentarne la sicurezza.

Come purtroppo spesso accade, la nostra Regione interviene a colmare le lacune altrui. Ricordo infatti come, grazie allo stanziamento di 1.6 miliardi di euro effettuato dalla Lombardia nel 2019, Ferrovie Nord stia ammodernando la propria flotta convogli, introducendo 176 nuovi treni, progettati appositamente per i pendolari lombardi e le loro esigenze.

Ancora una volta – conclude Massardi – la buona amministrazione della Lombardia interviene per rendere il sistema ferroviario lombardo il più efficiente possibile, agevolando la vita di migliaia di pendolari”.