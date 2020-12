De Rosa (M5S): “Gallera ride inconsapevole e viola le regole”

(red.) Massimo De Rosa (M5S Lombardia): “L’assessore Gallera con un post sulla sua pagina Instagram è riuscito ancora una volta a non dare il buon esempio, oggi qualcuno piange un morto in famiglia grazie alla pessima gestione dell’emergenza sanitaria, ma lui riesce a sorridere con un pugno di amici per l’eroica impresa sportiva. In zona Arancione è vietato fare sport di gruppo e uscire dal proprio comune per praticare sport, eppure, Gallera ha fatto 20 chilometri di corsetta per andare dalla periferia a Milano e tornare. Gallera è totalmente inconsapevole di ciò che succede in Lombardia, quando deciderà di dimettersi sarà sempre troppo tardi”.