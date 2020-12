Coronavirus in Lombardia, passaggio in zona gialla dall’11 dicembre?

(red.) Nell’ambito del nuovo decreto del presidente del Consiglio firmato ieri sera, giovedì 3 dicembre, dal premier Giuseppe Conte e che è entrato in vigore oggi, venerdì 4, si parla soprattutto di misure di contenimento a livello nazionale. Ma in questo frangente in Lombardia, quindi anche tra i cittadini bresciani, si attende di capire quando ci potrà essere il passaggio dall’attuale zona arancione a quella gialla che consente, tra le altre cose, di riaprire bar e ristoranti fino alle 18 e di poter uscire dal proprio Comune.

Su questo proprio ieri il governatore Attilio Fontana, che ha criticato anche le modalità con cui il Governo ha definito il nuovo dpcm, ha sottolineato che la zona gialla potrebbe scattare in automatico dall’11 dicembre.

Tuttavia, già oggi, venerdì, si dovrebbero avere nuovi dettagli visto che il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe firmare nuove ordinanze per il cambio di “colore” di alcune regioni. In Lombardia il calo dell’indice di contagio e la minore pressione sugli ospedali fanno pensare che, dopo essere entrati in zona arancione da quella rossa lo scorso 29 novembre, si debba attendere l’11 dicembre per la zona gialla.