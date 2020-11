Zona rossa o arancione, scontro sulla Lombardia tra Fontana e Governo

(red.) Quella di ieri, giovedì 26 novembre, è stata una giornata di tensione, ma anche di disgelo, sul fronte della “colorazione” delle regioni in base al livello di rischio durante lo scenario in corso in questa seconda ondata della pandemia da Covid-19. Al centro resta sempre la Lombardia, che è zona rossa dallo scorso 6 novembre e che in molti, a partire dal governatore Attilio Fontana, auspicano che venga portata il prima possibile, già da questo fine settimana dopo il 27 novembre, almeno nella zona arancione. Che vuol dire la possibilità di riaprire negozi e bar, seppur con orari limitati e permettere anche agli studenti di seconda e terza media di tornare a fare lezione in presenza.

E ieri il presidente Fontana non ha esitato a definirsi contrariato per il fatto che il Governo sarebbe intenzionato a lasciare la Lombardia in zona rossa almeno fino al 3 dicembre, data di scadenza dell’attuale decreto del presidente del Consiglio. E di conseguenza, le stesse attività commerciali, così come le scuole, restano nell’incertezza in attesa che oggi, venerdì 27 novembre, si svolga un incontro della cabina di regia e del Comitato tecnico scientifico per una decisione definitiva. “Nonostante la mia opposizione, il Governo intende mantenere in vigore fino al 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare la Lombardia in zona rossa – aveva detto ieri il governatore Fontana prima di distendere i toni con il ministro della Salute Roberto Speranza – nel Dpcm sono presenti automatismi secondo i quali la Lombardia è da due settimane pienamente nei parametri previsti per il passaggio in zona arancione dopo 14 giorni di livello di rischio inferiore rispetto a quello che ha portato alle misure restrittive. Si sperava al passaggio in arancione già da domani.

Ho fatto presente al Governo che, così come si applicano automatismi in senso negativo, gli stessi devono essere attuati quando la situazione migliora. Continuerò a farmi portavoce verso l’Esecutivo, anche a nome dei sindaci che hanno espresso il medesimo parere, affinché la Lombardia, come previsto dagli indicatori, entri in zona arancione il prima possibile. Restare in zona rossa significa non fotografare la realtà dei fatti e non considerare i grandi sacrifici dei lombardi”.

L’indice di contagio sembra essere calato intorno all’1 e di questo si è fatto presente anche nell’incontro in videoconferenza con i sindaci dei Comuni capoluogo, compreso quello di Brescia Emilio Del Bono che, insieme agli altri, hanno condiviso il fatto che si possa passare alla zona arancione. E in serata si è svolto un altro confronto distensivo con lo stesso ministro Speranza, “con l’impegno di riaggiornarci molto presto per verificare quella che realmente può essere la data giusta per allentare le misure restrittive nella nostra regione”. Oggi è attesa la decisione definitiva, mentre già il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sottolineato di aspettarsi e sperare che qualche regione italiana possa avere meno misure restrittive.