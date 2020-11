Coronavirus, Lombardia fuori dalla zona rossa? Si decide domani

(red.) Quelli di oggi, giovedì 26 e di domani, venerdì 27 novembre, potrebbero essere due giorni fondamentali sul primo destino che riguarda la Lombardia in tema dell’evoluzione di questa seconda ondata da Covid-19. Quindi, uscire in modo automatico dalla zona rossa verso quella arancione già nel fine settimana come ha ipotizzato l’assessore al Welfare Giulio Gallera, oppure predicare ancora massima cautela e attendere fino al 3 dicembre in attesa delle decisioni nazionali?

In ogni caso, si dovrà aspettare un pronunciamento del ministro della Salute Roberto Speranza, anche se al momento la posizione del Governo sembra essere quella di frenare. Domani, 27 novembre, coincide con 14 giorni di continui dati in miglioramento, ma il ministro Speranza aveva già firmato un’ordinanza per prorogare le attuali misure fino al 3 dicembre. Tuttavia, in Lombardia si continua a dire che dallo scorso 13 novembre si è già da zona arancione e addirittura, come hanno sottolineato il governatore Attilio Fontana insieme a Gallera, si sarebbe quasi da zona gialla e con un indice di contagio Rt a 0,8.

Su questo fronte oggi pomeriggio, giovedì, ci sarà un vertice in video conferenza tra le regioni e proprio il ministro Speranza con Francesco Boccia (Affari regionali) e domani, venerdì, il Comitato tecnico scientifico valuterà tutti gli indicatori. Subito dopo il ministro della Salute deciderà se firmare un’ordinanza per portare la Lombardia in zona arancione già nel fine settimana, oppure attendere fino al 3 dicembre.