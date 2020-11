Zona rossa o zona gialla? “Fortuna che non decidono Fontana e Gallera”

(red.) Le esternazioni del governatore Attilio Fontana sono il tema delle dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale Gregorio Mammì (M5S Lombardia): “…che il governatore Fontana auspichi l’uscita dalla zona rossa della Lombardia, non è una notizia ma un allarme! Ci rincuora che non saranno lui e Gallera a decidere ma il Governo. Fontana afferma agli organi di stampa che i dati dovrebbero, bene l’uso del condizionale, portarci verso addirittura la zona gialla. Molto bene, ma i dati, caro presidente, chi li ha visti? Il Gruppo consiliare M5S da settimane, mesi, chiede trasparenza e presenza anche con le opposizioni, cosa aspettano i big della salute lombarda a informare le opposizioni su questi dati? Quello che è certo è che la Lombardia conta ad oggi 20 mila morti di Covid e zero proposte di riforma sanitaria”.

Il Movimento in Consiglio regionale ha fatto proposte concrete sui tamponi rapidi e loro applicazione per avere uno screening di massa e quindi un tracciamento; potenziamento della medicina territoriale e rivoluzione per i trasporti con orari differenziati per favorire scuola e lavoro. “Fontana deve essere responsabile e non confondere i cittadini. Ha tentato di ostacolare l’avvio della zona rossa ma per fortuna il Governo centrale ha evitato che i morti fossero il triplo. Quello che dobbiamo sperare è che il nostro Governo venga ancora a salvarci da questa maggioranza sempre più confusa“.