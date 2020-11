Vaccini antinfluenzali, “mancano le dosi e annullano le prenotazioni”

(red.) La campagna di vaccinazione antinfluenzale in Lombardia è di nuovo in stallo. Arrivano segnalazioni da quasi tutti i territori che sono state chiuse le agende delle prenotazioni per mancanza di dosi. E che già da questa mattina si sono verificati casi di annullamenti e cancellazioni. In alcune aree, poi, si riusciranno a vaccinare solo le persone cha hanno già fissato un appuntamento entro il 30 novembre. Tutti quelli che invece avevano riservato per dicembre il giorno per il vaccino dovranno attendere, e sperare, in una conferma.

“Quello che sta succedendo lascia davvero sconcertati”, commenta il consigliere regionale Gianni Girelli (Pd). “Ma mette anche in allarme. Non solo perché la Lombardia, che per anni si è vantata di avere la sanità migliore del Paese, sta dimostrando tutta la sua incapacità organizzativa e di programmazione, ma anche perché oggi pare difficile immaginare cosa succederà con i vaccini anticovid che stanno per arrivare. Se la Regione non è riuscita a gestire nemmeno la profilassi antinfluenzale, pensiamo davvero sia pronta per una campagna più impegnativa?”.