Museo di Scienze, “non c’è l’agibilità, ma in Loggia nessuno fa nulla”

(red.) Dai tempi della commissione cultura, convocata il 4/2/2019 su richiesta della consigliera leghista Melania Gastaldi, nessuna novità di rilievo per il Museo di Scienze Naturali di Brescia. “Durante quella commissione avevo denunciato la mancanza di agibilità della struttura e mi era stato risposto che vi era una pratica pendente dal 2002… Pratica che però non è mai stata reperita dai funzionari, nonostante i miei accessi agli atti presso gli uffici preposti. È stata quindi ammesso ufficialmente che il museo fosse privo di agibilità e dopo poche settimane, a giugno del 2019, è stato annunciato dall’assessore Castelletti, che il museo sarebbe stato spostato nella zona della ex Caffaro. Peccato che ad oggi non esista uno studio di fattibilità nè per questa nuova sede nè per una ristrutturazione (così come paventatomi per le vie brevi) della sede attuale, di fatto ridotta ad un 1/3 della superficie e assolutamente abbandonata a se stessa”.

Secondo la consigliera comunale sono stati semplicemente apportati alla fine del 2019 alcuni interventi urgenti per l’antincendio, “ma durante i lavori, pur essendo appunto priva di agibilità, la struttura è rimasta aperta al pubblico, tra cui scolaresche, con tutti i rischi del caso. Martedì 24 novembre ho chiesto quindi ufficialmente una nuova Commissione cultura straordinaria per fare luce su questa vergognosa situazione, Commissione peraltro che avevo già formalmente richiesto e fatto protocollare a gennaio 2020, ma che nonostante vi sia un obbligo da parte del Regolamento comunale di convocazione nel termine di 7 giorni, e avessi più volte sollecitato, non è mai stata convocata. Perché?”