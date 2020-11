Azione sul commercio online: “Assurdo boicottare Amazon”

(red.) Il Consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione), la Responsabile nazionale sul Digitale di Azione Giulia Pastorella e Fabrizio Benzoni, Coordinatore provinciale di Azione, sono intervenuti sulla petizione nata per boicottare Amazon durante le festività natalizie.

“Assurdo sfruttare politicamente un periodo come questo. La crisi sta colpendo in modo severo soprattutto i piccoli commercianti e i negozi di quartiere, che proprio grazie ad Amazon hanno trovato un nuovo sbocco per allargare il proprio mercato. Solo nel 2019 grazie a questa piattaforma digitale le aziende italiane hanno generato un export aggiuntivo di 500 milioni di euro con un indotto di 25 mila posti di lavoro e secondo una ricerca pubblicata sul Sole 24 Ore, è proprio la Lombardia la regione che offre la sede alle PMI che più commerciano con l’estero. Si può certamente discutere sugli aspetti fiscali di Amazon che rimangono un tema caldo nelle dinamiche europee, ma proporne il boicottaggio credendo di offrire un aiuto concreto al commercio di prossimità rischia di generare l’effetto opposto”.