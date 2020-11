Piani pandemici e aggiornamenti: Zambelli interroga l’europarlamento

(red.) Con una nota stampa l’europarlamentare leghista Stefania Zambelli spiega le ragione della sua interrogazione alla Commissione Europea.

“L’attuale e tremenda pandemia causata dal Covid19 ha sancito l’importanza della puntuale adozione dei piani pandemici per i vari Stati. Non solo, infatti anche il loro aggiornamento si è rivelato uno strumento strategico fondamentale per gestire quello che è accaduto e sta ancora accadendo nel mondo.

È necessario vederci chiaro e capire quali siano le responsabilità e le mancanze, ad esempio per il nostro paese che ha un piano pandemico datato – afferma l’onorevole Zambelli – Se l’OMS raccomanda agli Stati di procedere agli aggiornamenti, è invece la decisione n. 1082 del 22 ottobre 2013 della Commissione Europea che stabilisce un vero e proprio obbligo in capo a ciascuno Stato membro di procederà all’adozione e alla comunicazione dei piani pandemici e dei relativi aggiornamenti ogni tre anni.

“In questo momento tutti noi abbiamo bisogno di certezze, di informazioni chiare e trasparenti, anche rispetto a chi doveva adottare i piani pandemici e aggiornarli – continua Zambelli – Questa è la ragione per cui ho presentato alla Commissione Europea un’interrogazione su questo tema: troppo spesso il governo Conte ha cercato di rilanciare se stesso sostenendo che il famoso “modello Italia” sia stato preso ad esempio anche da altri Paesi e siccome pare non sia così, vogliamo capire davvero, dati alla mano, se su questa pandemia l’Italia ha fatto davvero tutto quello che doveva.

Credo fermamente che la Commissione Europea debba dire chi ha fatto il proprio dovere e chi no, perché in tema di salute pubblica non ci sono mai alibi che tengano”, conclude Zambelli.