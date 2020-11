Collaborazione tra Azione e + Europa, Benzoni: a Brescia non è una novità

(red.) Il Consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione) ha commentato la nuova collaborazione in Parlamento da tra Azione e + Europa/Radicali Italiani: “Accolgo con favore l’iniziativa di unire le forze in Parlamento da parte del partito che rappresento in Consiglio Regionale, Azione e quello di +Europa/Radicali italiani, entrambe forze di opposizione che fanno della proposta e della costruttività due delle loro qualità migliori. Occorre sempre più lavorare per offrire una vera alternativa a quella parte di elettorato che auspica competenza e professionalità alla guida del Paese e delle Istituzioni e che non vuole piegarsi al populismo sovranista. Questa deve essere la giusta occasione, per Azione, per lavorare sempre più sul radicamento territoriale e sulla sua identità che deve essere sempre più chiara e trasparente ai cittadini. Siamo consapevoli che non potremo portare valore all’interno della politica se ognuno si chiuderà all’interno della propria comfort zone, l’obiettivo di questo accordo d’intenti deve essere quella di allargare, con coraggio, il campo d’azione per ampliare e rafforzare il fronte repubblicano che rappresentiamo e vogliamo costruire.

In Consiglio Regionale – conclude il Consigliere regionale Niccolò Carretta – la collaborazione con +Europa/Radicali italiani è già ottima sui singoli temi e questa decisione ci permetterà di valutare insieme nuove eventuali evoluzioni e opportunità per potenziare sempre di più la nostra attività di rappresentanza”.

“Un accordo nazionale che rinsalda la grande collaborazione fra Azione e +Europa sui territori”, è invece il commento di Fabrizio Benzoni, Responsabile Comunicazione del Comitato regionale di Azione e coordinatore provinciale di Brescia in Azione. “A Brescia in più occasioni e su più temi i due movimenti hanno collaborato con unità di intenti e importanti sinergie come quella sul tema della sanità regionale. Accogliamo con grande piacere questa importante notizia“.