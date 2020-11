Zambelli (Lega): gli agenti delle carceri trattati in maniera indegna

(red.) Con una nota stampa l’europarlamentare Stefania Zambelli interviene duramente in merito alla vicenda riguardante il Carcere bresciano di Canton Mombello ed i vermi trovati nel cibo degli agenti di polizia penitenziaria: “Sto da sempre dalla parte delle forze dell’ordine ed è semplicemente vergognoso che la nostra polizia penitenziaria debba sopportare simili situazioni: i vermi nel piatto?? ma scherziamo?!

Il carcere cittadino, ahinoi, e non è la prima volta, è spesso protagonista di situazioni quantomeno discutibili: le scarse condizioni igienico sanitarie nei locali cucina e nella conservazione degli alimenti erano già stata segnalate ed oggi ancora di più questo degrado merita attenzione.

È dovere di uno Stato serio preservare la salute di tutti gli uomini e le donne che lo servono quotidianamente, con abnegazione e spirito di sacrificio per cui non è davvero tollerabile che la giustizia rimanga in mano a Ministri come Bonafede che si è distinto solo per figuracce e incapacità.

“Apprezzo ovviamente anche la posizione di sconcerto da parte di Matteo Salvini e così auspico un celere intervento delle autorità preposte, in primis quelle sanitarie, perché riescano a fare luce sulle eventuali responsabilità, salvaguardando il benessere, anche alimentare, della polizia penitenziaria.

Da tempo, sto verificando quali politiche penitenziarie e quali condizioni lavorative vivono gli agenti negli altri Stati membri dell’UE: la nostra polizia penitenziaria merita di più ed il mio impegno è anche in questo senso, da un anno infatti sto visitando le carceri, luoghi in cui il Ministro non è mai visto”.