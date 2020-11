Massardi (Lega): “Regione semplifica i pagamenti dei cittadini”

(red.) “Un plauso all’azione del Governatore Fontana e della Giunta regionale che stanno ponendo in essere azioni concrete per rendere più semplice la vita dei cittadini lombardi”. Così Floriano Massardi, vice capogruppo della Lega al Pirellone commenta la lettera del Presidente Fontana ai sindaci del territorio, relativa al Portale Pagamenti di Regione Lombardia.

“La Regione – spiega Massardi – anche in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, ritiene necessario consentire a tutti i cittadini di espletare pratiche e pagamenti online in totale sicurezza. Da qui l’azione del nostro Ente volta ad implementare nuove funzionalità sul Portale Pagamenti, che consentono agli utenti di effettuare fino a 5 versamenti contestualmente, anche per conto di familiari impossibilitati, con un’unica commissione.

Lo scopo è quello di abbattere i costi delle transazioni, cercando di venire incontro alle famiglie in questo difficile momento dovuto alla crisi sanitaria. Da qui l’invito agli enti del territorio ad aderire al Portale, che già gestisce tutti gli incassi di Regione Lombardia e presto gestirà anche quelli degli Enti Sanitari. Auspichiamo una vasta adesione – conclude Massardi – considerato come già 550 Enti abbiano deciso di scegliere la Regione come intermediario tecnologico per i pagamenti PagoPA”.