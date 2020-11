Vaccino antiCovid, “Regione non perda tempo e predisponga un piano”

(red.) La notizia dell’arrivo del vaccino antiCovid può essere la luce in fondo al tunnel. “A quello americano”, commenta Gianni Girelli, consigliere regionale del Pd e presidente della commissione d’inchiesta sul covid, “sicuramente se ne aggiungeranno altri e già dalla metà del prossimo anno tutti speriamo che gran parte della popolazione sarà protetta. Naturalmente non possiamo sbagliare nell’organizzazione e nella pianificazione. Non possiamo, per capirci, ripetere gli errori che sono stati fatti sul vaccino antinfluenzale.

Per questo occorre che da subito Regione Lombardia predisponga, in accordo con il Governo, un piano vaccini. So benissimo che avremo di fronte mesi difficili e serviranno forze e disponibilità. Proprio per questo dobbiamo utilizzare le risorse che il MES ci mette a disposizione, senza timore e in fretta. Importante infatti è destinare fondi a quanto non solo è veramente utile ma, in questo caso, indispensabile. Su questo non possiamo permetterci di fallire”.