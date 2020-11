Forza Italia lancia la “Scuola di Formazione per amministratori”

(red.) Presentata oggi in conferenza stampa la “Scuola di Formazione per amministratori” di Forza Italia. Online per spiegare i dettagli dell’iniziativa Paola Vilardi, Responsabile Formazione Forza Italia Brescia, Paolo Fontana, Responsabile Enti Locali, Gianluigi Raineri, Consigliere Provinciale e vice responsabile degli Enti Locali, Marco Toma, Responsabile Dipartimenti ed Ivan Felter, Responsabile organizzativo Forza Italia Brescia.

“Presentiamo oggi questa importante iniziativa dedicata ai nostri amministratori per dimostrare la nostra vicinanza al loro impegno – introduce Paola Vilardi – il nostro partito non sta attraversando periodi facilissimi, ma abbiamo comunque cercato di tenere vivo il dialogo ed il confronto con gli amministratori, nonostante l’emergenza attuale. Questa scuola di formazione prevede corsi gratuiti che inizieranno lunedì 9 novembre con argomenti che abbiamo ritenuto essere interessanti per gli amministratori, ma non solo. Potranno infatti partecipare tutti coloro che sono interessati agli argomenti.”

“Il senso di questi corsi nasce dalla consapevolezza che oggi più che mai la prima linea della politica è rappresentata proprio dagli amministratori locali – commenta Paolo Fontana – ne abbiamo avuto prova anche in questa delicata fase pandemica. La rigenerazione di Forza Italia deve partire proprio dagli amministratori sul territorio, sia di coloro che sono in maggioranza che in opposizione, con grande senso di responsabilità e consenso nei propri Comuni.”

“La volontà – conclude Fontana – è di affrontare alcuni temi che riteniamo essere fondamentali, con lo scopo di tenere unita una classe dirigente e soprattutto fornire strumenti utili per essere determinanti sul proprio territorio.”

“Evidente che per essere amministratori – commenta Marco Toma – occorre impegnarsi ma anche essere formati. La competenza a dare risposte corrette e coerenti alle esigenze degli amministratori è un fattore importante che va coltivato. La comunicazione istituzionale, ad esempio, è fondamentale, le decisioni prese a qualunque livello devono essere trasmesse correttamente per non rischiare di far comprendere in modo non corretto le politiche adottate ai cittadini.”

“Verranno affrontate temi utili per formare i nostri amministratori – aggiunge Gianluigi Raineri – condividendo esperienze e tecniche. Nello specifico saranno trattati l’argomento del bilancio amministrativo, della comunicazione, del ruolo dell’amministratore, l’urbanistica ed i bandi e finanziamenti regionali e comunitari.”

“Il corso ha la finalità di essere d’aiuto per tutti i consiglieri – commenta Ivan Felter – per permettere ai nostri amministratori di avere la capacità di programmazione, comunicazione e conoscenza della macchina dell’Ente locale. Un corso a 360 gradi con temi importanti per dare una base istituzionale, ma anche per dare suggerimenti su come affrontare bandi e finanziamenti. Ci sono infatti Comuni virtuosi che sanno come partecipare ed altri che non fanno alcuna richiesta.”