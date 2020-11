Girelli, “molta attenzione, le mafie proliferano con l’emergenza”

(red.) “Nel complimentarmi per il lodevole lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine per l’operazione che ha portato all’arresto di un gruppo criminale che operava nel bresciano, non posso però non esprimere la grande preoccupazione per l’emersione di simili episodi in piena emergenza pandemica”. E’ quanto dichiara Gianni Girelli, consigliere regionale del Pd, e Presidente della Commissione d’inchiesta emergenza Covid-19 della Regione Lombardia. “Le organizzazioni mafiose, infatti, sfruttando le difficoltà dei cittadini in questa drammatica crisi sanitaria, con le sue ricadute economiche e sociali, hanno trovato nuove energie. Nonostante siamo tutti concentrati per provare a uscire il prima possibile e con meno danni da questa pandemia, non dobbiamo mai dimenticarci che i delinquenti continuano ad operare. Per questo serve non abbassare mai la guardia e rispondere con forza e fermezza”.

“Purtroppo la nostra Regione, compreso il territorio bresciano”, ha aggiunto Girelli, “è terra di conquista per le mafie perché qui ci sono soldi e risorse. Come ha ben spiegato il procuratore capo di Brescia Francesco Prete, nella nostra provincia operano organizzazioni criminali strutturate e a volte in cooperazione con parte dell’imprenditoria locale. Perché le mafie da tempo non sono più quelle con la coppola: ne fanno parte uomini e donne all’apparenza rispettabili, ben inseriti nei contesti economici e sociali. Per questo è nostro compito e dovere agevolare lo sforzo delle forze dell’ordine. Che significa tenere le dovute attenzioni nel monitorare quando avviene da parte di istituzioni locali, sindacati e associazioni di categoria. Significa segnalare ogni anomalia o sospetto di situazioni poco trasparenti“.