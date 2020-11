Coronavirus, “la Lombardia ha solo fatto becera propaganda politica”

(red.) Covid-19 in arrivo nuove misure dal governo, De Rosa (M5S Lombardia):”Conte chiede collaborazione dalle Regioni, la Lombardia ha solo fatto becera propaganda politica”.

Massimo De Rosa, capogruppo M5S Lombardia: “Il Governo Conte sta prendendo decisioni difficile e provvedimenti volti a mettere un freno all’emergenza sanitaria. I polsi di Conte appaiono fermi, mentre qui in Lombardia i polsi tremano a causa delle scelte sbagliate e di quelle mai compiute dalla Giunta Regionale.

Il consigliere Pentastellato spiega: “Condividiamo i contenuti annunciati dal presidente Conte, in merito al Dpcm che sarà varato domani dal Governo con l’invito al centrodestra a collaborare. Auspico che anche il nostro governatore la smetta di puntare il dito contro il Governo, ma cominci invece a lavorare duramente. La maggioranza ha fatto le vacanze quando occorreva prepararsi alla seconda ondata bisogna potenziare i sistemi sanitari regionali. Ora attende passivamente le decisioni del governo perché incapace di assumerne di proprie. In questa grave emergenza abbiamo capito che la capacità di prendere decisioni non è una delle virtù cardinali di chi ci governa in Lombardia”.