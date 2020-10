Coronavirus, positiva anche la deputata bresciana Mariastella Gelmini (Fi)

(red.) Questo che di fatto è l’inizio della seconda ondata della pandemia da Covid-19 in Italia sta colpendo anche i parlamentari. Tra Camera e Senato diversi deputati e senatori hanno dato notizia tramite i propri canali di aver contratto il virus. E tra loro c’è anche la deputata bresciana di Forza Italia Mariastella Gelmini. “Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina – ha scritto ieri, venerdì 16 ottobre, in un post su Facebook – sto bene, al momento non ho alcun sintomo.

Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa”. Il suo caso di positività è emerso nella giornata in cui si ha avuta notizia anche dei casi di Davide Crippa del Movimento 5 Stelle e di Francesco Lollobrigida di Fratelli d’Italia.

Di fronte a queste situazioni, i due rami del Parlamento stanno valutando la possibilità di far votare i membri da remoto. Da questo punto di vista, nei giorni successivi a sabato 17 ottobre si valuterà alla Camera, mentre al Senato il tema non è ancora stato preso in considerazione.