Coronavirus, prima riunione al Pirellone della commissione d’inchiesta

(red.) Dopo l’insediamento lo scorso 21 settembre, nella giornata di ieri, lunedì 12 ottobre, la commissione regionale di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Lombardia si è riunita per la prima volta al Pirellone dopo l’elezione del presidente, il consigliere del Pd Gianantonio Girelli. E dallo stesso contesto è emerso dai commissari di minoranza che le riunioni siano pubbliche e non segrete.

Anche se al momento la volontà della maggioranza di centro destra è di proseguire a porte chiuse. Tuttavia, dopo la presentazione del piano di lavoro da parte dell’ufficio di presidenza è emersa la possibilità di integrare il programma. In modo che almeno le attività di programmazione o informazione avvengano in sedute pubbliche. Su questo si deciderà lunedì 19 ottobre quando è stata di nuovo convocata la commissione. Il nuovo organismo avrà un anno di tempo per terminare i lavori.