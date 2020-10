Recovery Fund, manifestazione M24ET a Montecitorio

(red.) Il Movimento per l’Equità Territoriale, M24ET, ha organizzato una manifestazione con conferenza stampa che si terrà domani, martedì 6 ottobre in piazza Montecitorio a Roma con inizio alle ore 15:00. Verranno illustrati i criteri per una equa ripartizione del Recovery Fund, secondo i parametri indicati dalla UE, che sostanzialmente prevedono di ridurre la disomogeneità tra i diversi territori nazionali.