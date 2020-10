Incontri Riformisti 2020: appuntamento a Chiavenna

(red.) Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, a Chiavenna (Sondrio), presso l’Hotel Aurora, in Via Rezia 73, si terranno gli Incontri Riformisti 2020, incentrati sul tema “Economia, società e istituzioni per uno sviluppo sostenibile nell’Europa della Next Generation”, a cura di LibertàEguale MilanoLombardia, Circoli Dossetti, Associazione Democratici per Milano.

Ecco il Programma delle due giornate:

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti e Check In

La sanità al centro del progetto di rilancio del sistema Paese, per una cittadinanza compiuta.

Ore 9.30 Ricordo di Fiorenza Bassoli

Ore 9.45 I Sessione – Mario Del Vecchio (Unifi) e Antonio Brambilla (DG Ausl MO): Le professioni sanitarie dopo l’emergenza. Un nuovo gioco di squadra per una risposta efficace al bisogno di salute

Coordina Luciano Fasano – Presiede Alberto Ronchi

Interventi di: Emilia De Biasi, Paola Gobbi

Ore 11.30 II Sessione – Francesco Longo (Cergas Bocconi) e Stefano Neri (Unimi): Covid e post Covid: quale modello di cura e assistenza tra Ospedale e Territorio

Coordina Piera Landoni – Presiede Albino Mainardi

Interventi di: Sara Santagostino, Sonia Ribera

Ore 13.00 Pranzo

Ore 15.00 III Sessione – Carlo Borghetti (Vicepresidente del Consiglio Regionale): Quale futuro per la Sanità lombarda?

Coordina Filippo Barberis – Presiede Luca Caputo

Interventi di: Claudio Garbelli, Natalino Cremonesi, Arianna Censi

Ore 17.30 Unica Sessione – Pippo Ranci: Spunti per una strategia delle reti, per modernizzare il Paese e un’Europa connessa senza confini

Coordina Francesco Franceschini – Presiede Matteo Bianchi

Interventi di: Claudio De Vincenti, Patrizia Toia, Diego Gavagnin, Nicola Testa, Mario Rodriguez

Ore 20.00 Cena

Ore 21.30 Sessione Serale – Paolo Segatti: Ragionando sui comportamenti elettorali, con particolare riferimento a Referendum ed elezioni regionali e amministrative 2020

Presiede Roberto Vitali

Domenica 1 novembre

Economia e istituzioni alla prova della nuova stagione europea.

Ore 8.45 Interventi di Vinicio Peluffo e Silvia Roggiani, Segretari Pd Lombardia e PD Milano Metropolitana

Ore 9.00 I Sessione – Marco Leonardi: Il Lavoro e l’impresa tra innovazione e declino

Coordina Maurizio Belloni – Presiede Beatrice Uguccioni

Interventi di: Massimo Bonini, Cesare Fumagalli

Ore 10.00 II Sessione – Antonio Misiani: Il Bilancio dello Stato tra Recovery Fund, Green Deal e Mes

Coordina Chiara Braga – Presiede Giuseppe Jannuzzi

Interventi di: Bruno Tabacci, Michele Salvati, Enrico Morando

Ore 11.30 III Sessione – Franco Mirabelli: Istituzioni, Governo e forze politiche: quali riforme per un futuro di democrazia governante

Coordina Erminio Quartiani – Presiede Luciana Dambra

Interventi di: Stefano Ceccanti, Vasco Errani*, Lorenzo Gaiani, Benedetto Della Vedova

Ore 13.15 Pranzo

* Relatori in attesa di conferma

Indicazioni per la partecipazione e note logistiche

Il seminario “Incontri Riformisti 2020” si svolgerà presso l’Albergo Aurora in Via Rezia 73 a Chiavenna (SO) – www.albergoaurora.it

L’incontro si svolge nel rispetto delle norme anticovid. Il numero dei partecipanti sarà limitato a 80 e la prenotazione obbligatoria (specificare se camera doppia, singola o multipla). Informazioni e prenotazioni: Giovanna Menicatti giovanna.menicatti@gmail.com

Il costo di partecipazione per persona è:

• Pernottamento e pensione completa (pranzo, cena, pernottamento del sabato, colazione e pranzo della domenica, con bevande incluse) 75,00 € in camera doppia / 90,00 € in camera singola – da pagare in loco al check out all’albergo.

• Chi volesse anticipare al venerdì 30 ottobre il suo arrivo deve aggiungere euro 45,00 per cena, pernottamento e prima colazione (60 euro in singola).

• Iscrizione al convegno e spese di segreteria si richiede un contributo di 10,00 € a persona – da versare alla Segreteria del convegno.

• Durante il convegno i partecipanti possono rinnovare l’iscrizione alle associazioni promotrici.

• Obbligo di mascherina in sala e ambienti al chiuso.