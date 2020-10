Forum Autonomista lombardo: a Milano il 17 ottobre

(red.) Gli Autonomisti ed i Federalisti del Nord si ritrovano per la prima volta dopo molti anni a Milano il 17 Ottobre, in occasione del terzo anniversario del Referendum sulla Autonomia del 22 Ottobre 2017. “Da allora tanti slogan ma nessun risultato”.

I nomi più in vista saranno presenti al 1° Forum Autonomista per dibattere, proporre idee e soluzioni alla questione settentrionale, “oggi più che mai sentita a causa della profonda crisi economica ed delle inconcludenti e dannose proposte di questo e dei precedenti governi in tema di Autonomia”.

L’evento avrà luogo a Milano il 17 Ottobre con inizio alle 15.00 presso l’Auditorium “Baldoni” in via Quarenghi 21.