De Rosa (M5S): “La vicenda Diasorin puzzava di bruciato”

(red.) Massimo De Rosa, capogruppo M5S Lombardia: “La vicenda Diasorin puzzava di bruciato, si è presentata come una assurdità totale fin da subito. Sono state compiute scelte incomprensibili, come quella di favorire un’azienda piuttosto che cercare tra i test già presenti sul mercato e ancora: conflitto di interesse dei coinvolti, tre mesi di tempo perso senza fare i test ai lombardi, piccole aziende legate all’entourage leghista che fanno consulenza per milioni a multinazionali come Diasorin, assegnazioni dirette di commesse per centinaia di migliaia di euro da Regione a Diasorin”.

Il Movimento 5 Stelle ha subito denunciato producendo numerosi atti politici portati in Consiglio: “Abbiamo interrogato più volte l’assessore Gallera e il presidente Fontana, abbiamo avuto solo e sempre risposte vaghe e spesso contraddittorie. In Aula andava in scena il solito teatrino di una Giunta menefreghista verso le nostre rimostranze. Oggi apprendiamo che gli inquirenti sono arrivati a vagliare i cellulari del presidente della giunta regionale e dell’assessore alla Sanità. È l’ennesimo grave capitolo di una storia di cattiva amministrazione e totale incapacità nel gestire la pandemia Covid-19. L’emergenza Coronavirus sta lasciando enormi ferite in Regione Lombardia”.