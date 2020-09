Pacco bomba a Pasini, solidarietà di Dino Alberti (M5S)

(red.) Dichiarazione di Dino Alberti, Consigliere regionale M5S Lombardia: “Piena solidarietà e vicinanza a Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi. Quanto è accaduto è molto grave, un atto intimidatorio che va immediatamente condannato. Nessuno di noi può sottostare al ricatto della paura. Troppi imprenditori, politici, giornalisti e opinionisti vivono sotto scorta limitando la loro vita e quelli dei loro cari, solo perché svolgono il loro ruolo per il bene della società civile. In questo anche la politica ha una fetta importante di responsabilità sociale, anzi, educativa. Oggi diventa urgente abbassare i toni della querelle soprattutto in politica perché oggi tocca a Giuseppe Pasini domani a chiunque di noi”.