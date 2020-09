Referendum: il SI saldamente in vantaggio al 69,10%

(red.) Prosegue lo spoglio per il referendum sul taglio dei parlamentari. Alle 17,10 di lunedì 21 settembre, erano state scrutinate 35.995 sezioni su 61.622 totali. Il SI è nettamente in vantaggio con una percentuale del 69,10 (9.389.661 schede). Il NO, al contrario, ha raccolto 4.199.496 preferenze, per una percentuale totale del 30,90.

“La vittoria del SI al referendum è un’indicazione ben precisa che i cittadini hanno voluto dare a questa classe politica di procedere speditamente per dotare la nostra democrazia di istituzioni più efficienti”, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle Lombardo. “Con questo voto si apre una nuova stagione di riforme istituzionali a cominciare dal superamento del bicameralismo perfetto. Le forze politiche sono chiamate ora ad un senso di responsabilità nel rispondere con i fatti a questo voto con cui i cittadini richiedono di proseguire sulla via del cambiamento. A cominciare da una legge elettorale proporzionale in cui sia possibile l’espressione del voto di preferenza. Il fatto che il NO ha comunque avuto un certo consenso è indicativo di come si sia tentato di strumentalizzare questo voto per mettere in difficoltà il Governo. Questo intento è miseramente fallito e ora la classe politica è tenuta con un maggior senso di responsabilità a discutere su riforme istituzionali che soddisfino la volontà del popolo italiano”.