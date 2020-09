Commissione d’inchiesta sul covid: presidente il bresciano Girelli

(red.) Il consigliere regionale bresciabo del Pd, Gianni Girelli, è stato eletto presidente della Commissione d’inchiesta sul covid. “La Commissione”, spiega in una nota lo stesso Girelli, “dovrà recuperare il tempo perduto, far luce su quanto accaduto e lavorare a proposte per una riforma del sistema sanitario regionale”.

“Finalmente oggi si può partire. La necessità prima è quella di recuperare il tempo perduto e fare al più presto luce su quanto avvenuto. I cittadini hanno diritto di sapere quanto è successo. La Commissione d’inchiesta sarà chiamata a varare delle proposte che il Consiglio dovrà tenere in considerazione quando sarà affrontata la riforma della legge sanitaria, necessaria a impedire che quanto è accaduto possa ripetersi. E’ un dovere che abbiamo nei confronti di tutte le persone che hanno sofferto nei mesi scorsi. Un grazie ai consiglieri del Pd, in particolare a coloro che si sono adoperati per trovare una soluzione e poter far finalmente partire la Commissione”.