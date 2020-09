(red.) “Bentornati a scuola alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, ai nostri insegnanti e a tutto il personale che lavora per la formazione, l’educazione e il futuro dei nostri figli. Oggi è davvero un nuovo inizio”. Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio Regionale Massimo De Rosa.

Per il consigliere, “è il momento finalmente di guardare avanti e di lasciare da parte le polemiche; di finirla con lo strumentale rimpallo delle responsabilità fra Regione e Governo, per propaganda politica”. “Inutile nasconderlo, sarà un anno complesso”, aggiunge: “Il tempo che stiamo vivendo impone uno sforzo collettivo il quale mettere una volta per tutte l’interesse superiore della nostra società davanti a quelli che sono i piccoli interessi di partito. Allo Stato, che ha investito come mai prima d’ora proprio sulla scuola e ancora tanto dovrà investire, e alle Regioni competerà di vigilare sulla salute di alunni, insegnanti e personale.

Da tutti gli enti coinvolti ci aspettiamo la massima collaborazione e la più rapida delle risposte e i più efficienti fra gli strumenti a disposizione, e penso all’utilizzo dei tamponi rapidi all’interno degli istituti scolastici che abbiamo richiesto da tempo”.