Danni estivi del maltempo, “serve una stima precisa”

(red.) “Ho richiesto una precisa stima dei danni che gli ultimi gravi fenomeni atmosferici hanno provocato alla popolazione, all’agricoltura lombarda e al suo tessuto produttivo più in generale. Occorre avere ben chiaro cosa è successo per poi agire con interventi urgenti ed erogare contributi a favore dei cittadini danneggiati”. Così il consigliere del Movimento 5 Stelle Luigi Piccirillo, in merito ai disastri provocati dalle pesanti piogge, i venti ad altissima velocità e le grandinate che si sono abbattuti sul territorio regionale il 24 luglio e nei giorni del 12, 28 e 30 agosto scorsi.

È da segnalare, per esempio, la terribile frana abbattutasi in provincia di Sondrio, costata la vita a ben tre persone. Tali fenomeni hanno anche provocato distruzione all’agricoltura lombarda e a diverse strutture private e pubbliche. “Con la mia interrogazione consiliare – spiega Piccirillo – domando quali siano le misure di prima emergenza individuate per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici essenziali e quali le iniziative volte all’immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi accaduti; domando inoltre quante opere ed interventi strutturali di post emergenza siano già stati individuati per gli eventuali contributi regionali da corrispondere. Occorre aiutare davvero chi è stato danneggiato – termina Piccirillo – ma al tempo stesso è necessario non sprecare risorse. Ecco perché ritengo sia indispensabile conoscere una conta precisa dei danni e la reale loro natura”.