Stop invasione: parlamentari bresciani della Lega a Palazzo Chigi

(red.) “Abbiamo presidiato palazzo Chigi in sostegno di Musumeci e dei tanti sindaci italiani di ogni colore politico, ormai stanchi dell’immobilismo del governo di fronte a quella che è un’invasione. Restiamo in attesa di risposte da Conte, ormai in fuga di fronte alla realtà”.

Lo affermano in una nota Simona Bordonali, Giuseppe Donina, Eva Lorenzoni, Paolo Formentini, Stefano Borghesi, Raffaele Volpi, parlamentari bresciani della Lega.