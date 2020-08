Regione, 5 Stelle contro Italia Viva: “Passi direttamente alla destra”

(red.) Sfiducia a Fontana, De Rosa (M5S): “Dalle feste di Fratelli D’Italia, alla mancata sfiducia a Fontana, fino alle alleanze con FI nei comuni. Italia Viva passi ufficialmente con la destra”.

“Trovo ridicole le giustificazioni attraverso le quali, la rappresentante di Italia Viva in Consiglio Regionale ha annunciato che sosterrà il lavoro del presidente Fontana, votando contro alla mozione di sfiducia presentata da tutte le opposizioni unite” a parlare è il capogruppo del Movimento Cinque Stelle a Palazzo Pirelli Massimo De Rosa.

“Sentire il partito di Renzi, l’uomo delle chiacchiere per definizione, parlare di concretezza politica è come sentire Salvini parlare di scuola e istruzione. Detto poi da una consigliera regionale che nell’ultimo periodo ha frequentato le feste di Fratelli d’Italia e da un partito che, in vista delle prossime elezione comunali, stringe alleanze con Forza Italia rende perfettamente l’idea di quale sia la loro idea di concretezza politica: poltrone. Sarebbe più credibile, e onesto nei confronti dei cittadini, se Italia Viva passasse definitivamente e ufficialmente con la maggioranza” attacca De Rosa.

“Strumentali anche le dichiarazioni da parte della maggioranza, che come volevasi dimostrare, calcia ancora una volta il pallone in tribuna, rifiutandosi di affrontare il proprio disastro e limitandosi alla solite sterile polemica con il governo, la cui gestione dell’emergenza è stata invece riconosciuta, a livello mondiale, fra le più efficienti ed efficaci. Dicono che si aspettata la fine delle ferie per discutere la Mozione di fiducia. Non dicono però due cose ovvie: in questi giorni intanto si è lavorato per un testo condiviso e soprattutto discutere una importante mozione di sfiducia in pieno agosto sarebbe stato utile solo alla lega, per farla passare in sordina nella disattenzione generale dei cittadini. La mozione si discuterà come ovvio nella prima seduta utile alla ripresa dei lavori. Forse invece di pensare alle ferie e a giocare a paddle, avrebbero potuto evitare di farci assistere ancora una volta alla imbarazzante impreparazione del duo Fontana-Gallera nel gestire la delicata fase estiva. Impreparazione che persevera nel tracciare e nel mappare le persone che entrano e transitano dalla Lombardia, che ha portato a attivare male e tardi la possibilità di fare tamponi negli aeroporti Lombardi, che dirottato il personale degli ospedali pubblici al fine di provare a dare un senso all’ospedale in Fiera e che ha favorito i privati escludendo il pubblico nella gestione delle procedure di screening”, conclude il portavoce pentastellato.