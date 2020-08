L’Italia dei Valori torna nel Bresciano: «Il Gabbiano vola ancora»

(red.) L’Italia Dei Valori inaugura la nuova sede provinciale in via Garibaldi 33 a Marcheno. Il coordinatore locale, Massimo Bertuzzi, invita la cittadinanza a partecipare alla tavola rotonda a cui sarà presente anche il segretario Nazionale Ignazio Messina, e altri politici di Brescia. L’incontro avverrà entro fine mese. «L’apertura della sede al pubblico – commenta Bertuzzi – si pone l’obiettivo di fornire un punto di riferimento rivolto a tutte e le persone che vivono dei disagi lavorativi e non solo. Questa crisi, ha messo in ginocchio tutti, compresi i politici».

«La nuova sede – continua Bertuzzi – vuole essere anche un punto di riferimento per gli iscritti e i simpatizzanti che vogliono partecipare attivamente al nostro progetto politico. Vorrei ringraziare anche il sindaco di Marcheno Diego Bertuzzi e l’ufficio tecnico del comune. Il Gabbiano vola ancora».