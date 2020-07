Rodengo Saiano, “scossa” in Comune: si dimette il sindaco Caimi

(red.) Un fulmine a ciel sereno. Stamattina, mercoledì 29 luglio, il sindaco bresciano di Rodengo Saiano Luigi Caimi ha annunciato le sue dimissioni. Il primo cittadino, di orientamento di centro destra, era stato eletto solo poco più di un anno fa, nel maggio del 2019.

I motivi del passo indietro saranno chiariti dallo stesso sindaco, che però ha qualche giorno di tempo, come prevede la legge, per ripensarci. Altrimenti il Comune rischia di essere commissariato fino alle prossime elezioni amministrative. E non sarebbe la prima volta, visto che già nel 2018 si era dimesso il sindaco Giuseppe Andreoli.