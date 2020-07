Coronavirus, stato di emergenza prorogato al 15 ottobre. Le conseguenze

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 28 luglio, il premier Giuseppe Conte si è presentato al Senato per proporre la proroga dello stato di emergenza da coronavirus fino al 15 ottobre. E il voto di palazzo Madama ha acconsentito. “Si tratta di una misura legittima e inevitabile perché il virus continua a circolare” ha spiegato il presidente del Consiglio giustificando la necessità della proroga della situazione attuale fino alla metà di ottobre. Di fatto si tratta di una cornice normativa per intervenire “con tempestività ed efficacia” perché “gli effetti del Covid sono circoscritti e contenuti, ma non esauriti”.

Una decisione, quella della proroga dello stato di emergenza, non solo simbolica, ma concreta. Infatti, la misura consente di mantenere le ordinanze della Protezione Civile e di concedere i poteri straordinari ai vari enti, compresi i governatori delle regioni. Una misura che incide anche sulla scuola, visto che permette l’acquisto dei banchi e di tutti i dispositivi di sicurezza per il ritorno in classe il 14 settembre senza dover passare da appalti e gare che allungherebbero i tempi.

Spazio anche alle moratorie fiscali e a tutte le misure di sicurezza, la possibilità di istituire nuove zone rosse in caso di bisogno e la gestione delle strutture temporanee per i malati positivi al Covid-19. Così come il pagamento su più giorni delle pensioni negli uffici postali, la centrale di soccorso che permette di trasferire i pazienti in altre regioni in caso di mancanza di posti letto, la concessione dello smart working ai dipendenti pubblici e privati e la possibilità di bloccare i voli verso e da diversi Paesi esteri in caso di focolai più preoccupanti.