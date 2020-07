Beccalossi: “Che bisogno c’è del Franciacorta Concert Hall?”

(red.) “Chiedo ai sindaci della Franciacorta di non mollare. Non si sente il bisogno di un’opera faraonica, fuori contesto e probabilmente inutile. Facciano sentire la loro voce in modo chiaro e netto, domandandosi se abbia senso realizzare un teatro da seimila posti dopo tutti gli sforzi fatti per preservare e valorizzare un territorio unico”. Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, intervenendo nuovamente nel dibattito sul progetto Franciacorta Concert Hall a Erbusco.

“E’ di questi giorni -prosegue Viviana Beccalossi- la notizia che la provincia di Brescia sia maglia nera in Lombardia sul tema del consumo di suolo. Eppure, proprio la Franciacorta rappresenta un’eccezione positiva, anche grazie al PTRA che ho avuto l’onore di promuovere come assessore regionale al Territorio”. “Un Piano che -continua- al suo primo punto si propone di ‘orientare lo sviluppo verso la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana e territoriale’ e che è stato sottoscritto proprio da quei Comuni a cui oggi si chiede di dare l’ok a un progetto che calpesterebbe questi concetti”.

“Con la crisi economica che stiamo vivendo -conclude Viviana Beccalossi- servono investimenti mirati, ma anche rispettosi del contesto in cui effettuarli. Oggi che il sistema dei grandi teatri è in ginocchio, l’idea di costruirne uno tra i vigneti della Franciacorta e cercando di superare vincoli agricoli, paesaggistici e archeologici, non mi pare delle più brillanti”.