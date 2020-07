De Rosa (M5S): “Film Commission, lo spettacolo che non ci aspettavamo”

(red.) Massimo De Rosa (capogruppo M5S Lombardia): “Dalle notizie trapelate nelle ultime ore, rimaniamo molto perplessi. Film Commission dovrebbe essere il motore della cinematografia in Lombardia, uno degli strumenti di sostegno al settore e utile per la promozione dei nostri territori. E, invece, è un cinema dedicato al territorio lombardo che non ci aspettavamo, come nei peggiori film. Siamo ancora più basiti perché poche settimane fa in VII Commissione Cultura il nostro consigliere Raffaele Erba aveva audito la nuova dirigenza sul caso e, di fatto, non erano emerse preoccupazioni sulla questione. Quando strumenti come Film Commission puntano a promuovere il bene collettivo ci sono sempre mille difficoltà a reperire le risorse, quando invece qualcuno cerca di realizzare operazioni discutibili per sperperare il denaro pubblico e arricchire i privati, spuntano il grande ingegno e le grandi capacità”, conclude il pentastellato De Rosa. La fondazione, in queste ore, è finita al centro delle notizie di cronaca per l’acquisizione di un capannone a Cormano, ad un prezzo doppio rispetto a quanto pagato dalla società che lo aveva acquistato un anno prima