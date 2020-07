Vallecamonica in Azione, parte la campagna di tesseramento

(red.) Si è costituito nei giorni scorsi il Gruppo di Vallecamonica in Azione, il partito che a livello nazionale fa riferimento a Carlo Calenda e a Matteo Richetti.

La decisione, che è stata presa nel corso di una riunione fra gli iscritti camuni alla presenza del coordinatore del comitato provinciale Fabrizio Benzoni, risponde in particolare alla necessità di favorire la partecipazione diretta degli iscritti alle scelte ed alle attività generali di Azione, e di permettere inoltre l’elaborazione di idee e proposte rispetto al territorio camuno che certamente sconta ancora diverse difficoltà e limiti al pieno sviluppo di servizi e di opportunità, soprattutto nell’ambito dei piccoli comuni e delle frazioni montane.

“Ci concentreremo in particolare sui temi:

• dell’occupazione, infatti sempre più forte è la presenza di fenomeni emigratori, soprattutto dei nostri giovani (ma non solo)

• della sanità pubblica dove va fatta una valutazione sugli attuali modelli organizzativi e vanno concentrati forti investimenti per abbattere soprattutto le liste di attesa e qualificare sempre di più l’offerta sanitaria

• delle infrastrutture telematiche che devono contribuire a ridurre significativamente le differenze tra il nostro territorio e le maggiori aree economicamente più avanzate.

Il comitato di Vallecamonica aderisce alla campagna di tesseramento ad Azione, che si terrà in tutta la Lombardia nelle giornate del 17 – 18 – 19 luglio durante le quali verrà data la possibilità ai cittadini interessati di aderire al nuovo partito e dove ci confronteremo con la popolazione sulle nostre proposte politiche; viene organizzata quindi una presenza di Azione a Pisogne, nella giornata di domenica 19 luglio dalle 9 alle 12,30 presso la Piazza Alpini, nei pressi del Lungolago”.