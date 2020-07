M5S: Lombardia e coronavirus, “dimenticati gli specializzandi”

(red.) “Dimenticarsi della categoria che più ha lavorato durante l’emergenza Covid? Fatto! Ora Regione Lombardia dovrebbe dimostrare attenzione per i Medici in formazione specialistica ed essere apripista per equipararli a tutti gli operatori sanitari. Più virtuosa con i lavoratori”. Amarezza nelle parole del consigliere regionale pentastellato, Gregorio Mammì, dopo l’audizione in commissione Sanità dei Medici in formazione specialistica.

“Regione Lombardia ha previsto un riconoscimento economico, dimenticandosi gli specializzandi che hanno come unico obiettivo il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e il riconoscimento degli stessi diritti e delle stesse tutele garantiti agli altri operatori sanitari, invece, in molte occasioni non hanno ricevuto il rispetto e l’ascolto che meritavano. Durante l’emergenza Covid questa categoria in una regione come la Lombardia ha lavorato duramente, si è sacrificata donandosi senza riserva. Regione Lombardia deve essere l’apripista per il riconoscimento di una categoria che lavora senza sconti, come tutto il personale sanitario. Il Sistema Sanitario Nazionale deve cambiare a riguardo. Oggi in III Commissione hanno chiesto quello che è giusto per la tutela del lavoro e del diritto: rispetto del limite orario settimanale, nonché rispetto delle ore di riposo e il monitoraggio della turistica. Il DLgs 368/99 prevede un impegno uguale a quello dei medici a tempo pieno e il rispetto dei giorni di ferie, basta alla disparità di trattamento per infortuni sul lavoro da Covid 19, l’estensione dell’incentivo economico anche ai Medici in Formazione Specialistica è una misura necessaria per valorizzare il loro impegno ed il loro lavoro durante l’emergenza al pari di quello degli altri operatori sanitari, infine, ai Medici Specializzandi madri e padri non è garantito il congedo parentale per la cura del figlio. In una regione come la nostra assicurare e garantire a tutti i lavoratori tutto ciò è la base della civiltà”.